Liedjes leren schrijven in Goedereede

Een klein groepje mannen zit aan een keukentafel in een tuinhuisje achter een hoeve in Goedereede. Ze leren er liedjesschrijven van Wyatt Easterling uit Nashville, iemand die al vele jaren als songwriter (meestal voor anderen) actief is.

De workshop is georganiseerd door Clementine Volker, zelf ook muzikante. Ze leerde Easterling kennen tijdens een concert in de Verenigde Staten en nodigde hem uit in Nederland. Easterling was nog nooit in Nederland geweest, maar vindt het geweldig. "Iedereen praat met elkaar, er heerst hier een heel warm gevoel. Een erg inspirerende omgeving." De deelnemers aan de workshop voelen die inspiratie ook wel, zeker na de vele tips die ze hebben gekregen van de meester zelf. "En dan zo'n plek, in zo'n prachtige tuin, ja dan komt er altijd wel inspiratie."