Nepwapens op Dordtse kermis

Politie rukt met vier auto's en een helikopter uit voor een namaak-pistool

De politie heeft de exploitant van de kermis in Dordrecht op de vingers getikt, omdat er nepwapens worden verkocht. Het is verboden om wapens in bezit te hebben die lijken op echte vuurwapens.

Eerder op de avond had de politie een melding gekregen dat er iemand op de Johan de Wittstraat aan het zwaaien was met een pistool. De politie rukte uit met vier auto's en een helikopter. Het bleek niet om een echt pistool, maar om een nepperd te gaan. De jongen bleek het wapen op de kermis te hebben gekocht. De kermisexploitanten hebben beloofd de neppistolen op te bergen.