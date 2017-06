Van Vilsteren naar kwartfinales op WK 3x3 basketbal

De Barendrechtse basketballer Sjoerd van Vilsteren is met Oranje doorgedrongen tot de kwartfinales van het WK 3x3 basketbal in Nantes. Nederland wist alle vier de poulewedstrijden te winnen waaronder op maandag van Indonesië (21-11) en Nieuw-Zeeland (20-13).

In de sport dat opgenomen is in het Olympische programma van de Spelen van Tokyo 2020, komt Van Vlisteren in Frankrijk uit met zijn ploeggenoten Jesper Jobse, Joey Schelvis en Bas Rozendaal. Zaterdag won dit kwartet al van de VS en Zuid-Korea. De kwartfinalewedstrijd is woensdag en de tegenstander daarin is nog niet bekend.



Van Vlisteren kwam in de zaalcompetitie het afgelopen seizoen uit voor Grasshoppers uit Katwijk.