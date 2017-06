Oppositie is rotzooi in Rotterdamse parken spuugzat

Na maandagavond was het ook een troep in het Kralingse Bos

De gemeente Rotterdam moet ervoor zorgen dat barbecueërs en recreanten minder rotzooi maken in de stadsparken. Dat vinden de oppositiepartijen PvdA, VVD, NIDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Rotterdam.

Ze willen daarover donderdag in debat in de gemeenteraad. De partijen zijn de rommel in parken spuugzat, schrijven ze in een brief.

Enorme rotzooi

Het was afgelopen weekend en maandagavond een flinke puinhoop in het Kralingse Bos. Het kost de gemeente veel geld om de parken weer schoon te maken. Dat moet anders, vinden de partijen.

"Het was een enorme rotzooi", reageert VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan. Ze roept de gemeenteraad dan ook op extra vuilnisbakken te plaatsen.

Op de bon

"Zet extra bakken in. Voor zowel de kooltjes als de rotzooi. Als mensen het niet doen, moet je ze een boete geven. Mensen die hun spullen laten liggen, gewoon op de bon slingeren."

Laan pleit voor meer controle in de parken en dus meer mankracht: "Als we met z'n allen constateren dat er mensen zijn die niet spontaan hun spullen opruimen. Vroeger had je die mooie borden: laat niet na het aangenaam verpozen, voor de ander de schillen en de dozen. Dat is blijkbaar te ouderwets, dus gooi gewoon mensen op de bon."