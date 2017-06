Oppostitie is rotzooi in Rotterdamse parken spuugzat

De gemeente Rotterdam moet ervoor zorgen dat barbecuers en recreanten minder rotzooi maken in de stadsparken. Dat vinden de oppositiepartijen PvdA, VVD, NIDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in Rotteram.

Ze willen daarover donderdag in debat in de gemeenteraad. De partijen zijn de rommel in parken spuugzat, schrijven ze in een brief.

Zo was het afgelopen weekend een flinke puinhoop in het Kralingse Bos. Het kost de gemeente veel geld om de parken weer schoon te maken. Dat moet anders, vinden de partijen.