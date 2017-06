Wat wordt de schoonste winkelstraat van Rotterdam?

Rotterdamse winkelstraten strijden om de titel 'de schoonste winkelstraat van Rotterdam'. Voor de eerste keer gaat een jury op pad om uit de aangemelde winkelstraten de schoonste te kiezen.

Elf straten doen mee: de Schiedamseweg, Crooswijkseweg, Zwartjanstraat, Goudserijweg, Lusthofstraat, Veranda, Vlietlaan, Plein 53, Boulevard op Zuid, Nieuwe Binnenweg en de Rusthoflaan.

Fris

"Onder vuil kun je een heleboel verschillende dingen verstaan", legt jurylid Agnes uit. "Rotzooi op straat, blikjes en kauwgum, verrotte fietsen, graffiti op de muren. Dat hoort niet in de stad thuis."

De juryleden gaan de komende tijd onaangekondigd een bezoekje brengen aan de winkelstraten. Jurylid Wilma: "Waar we met name op letten is het aanzien van de straat. Hoe prettig voel je je daar? Een straat moet gezellig, toegankelijk en fris zijn."

Ondernemers

Volgens de jury is een schone winkelstraat een samenwerking tussen stadsbeheer en de ondernemers.

Wilma: "De reinigingsdienst van de gemeente doet veel werk, maar het initiatief ligt bij de mensen zelf. Jij doet 's ochtends je winkel open en ziet wat er gebeurt. Je wil ervoor zorgen dat iedereen die de straat in komt lopen, zich prettig voelt."

Free publicity

Wilma en Agnes vinden het jammer dat er maar elf straten meedoen aan de wedstrijd. "Dat is vooral jammer voor de straten die zich niet hebben opgegeven. Het is een echte wedstrijd met promotie", stelt Agnes. "Free publicity waar je alleen maar je stoep voor hoeft schoon te vegen."

De winnende straat wordt op 10 oktober bekendgemaakt.