Man neergestoken in Zuiderpark

Foto: Thijs Kern

Een man is maandagavond neergestoken bij de klimmuur in het Zuiderpark in Rotterdam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is met een nog onbekend voorwerp in zijn buik gestoken. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Op Twitter roept de politie mensen op te bellen als ze tips hebben over de identiteit van de dader.