Chemours: de minister loopt op de zaken vooruit

Chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht heeft dit jaar illegaal de stof GenX geloosd in de Merwede. Dat meldde minister Schultz maandagavond aan de Tweede Kamer. Volgens Jeroen Bruning, de woordvoerder van Chemours, is een directe chemische lozing niet aan de orde.

" Chemours heeft niet willens en wetens de vergunningen overtreden die zijn verleend door de provincie en Rijkswaterstaat", stelt Bruning. "Op dit moment werkt Chemours mee aan een onderzoek dat nog steeds loopt. Rijkswaterstaat heeft vragen gesteld en vrijdag moeten wij die antwoorden aanleveren."

Bruning is verbaasd over de uitlatingen van de minister. "Ze loopt vooruit op de afronding van het onderzoek. De metingen zoals die zijn uitgevoerd zijn bekend. Wat wij nu onderzoeken is wat de bron van de GenX is."

Volgens Chemours gaat het niet om een directe lozing van de giftige stof in het proceswater. "Een van de opties is dat GenX vanuit een luchtemissie neerdaalt op de grond en als hemelwater in de rivier terechtkomt. Die situatie is gewoon vergund door de provincie."

Het gaat er volgens het chemiebedrijf dan ook niet om of er daadwerkelijk GenX in het water terecht is gekomen. "De bottom line is de vergunning. dat is het uitgangspunt." De hoeveelheid GenX die volgens de minister illegaal geloosd zou worden bedraagt circa één procent van de totale uitstoot.