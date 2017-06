Dordrecht verrast door bericht over Chemours

De gemeente Dordrecht is verrast door de melding van minister Schultz van milieu, dat Chemours illegaal GenX loost op de rivier. Het bedrijf ontkent dat en wethouder Rik van der Linden wil nu snel de feiten weten.

"Als het klopt wat de minister zegt", zo meldt hij vanmiddag aan de Dordtse gemeenteraad, "moet er hard worden opgetreden tegen het bedrijf." Hij weet alleen, dat er een onderzoek plaatsvindt door Rijkswaterstaat.

Het ministerie van Milieu verwijst voor informatie naar Rijkswaterstaat, maar dat heeft nog niet gereageerd. Van der Linden is ook nieuwsgierig naar de bevindingen.

"Hij is er door verrast, omdat wij niet beter weten dan dat het onderzoek nog loopt", zegt zijn woordvoerder, "zodra we de conclusies krijgen, kunnen we iets meer zeggen."

Regenwater

De gemeente Dordrecht bevestigt dat het recent onderzoek liet doen naar zogeheten 'atmosferische decompositie'. Dit houdt in, dat een deel van door de lucht uitgestoten stoffen met regenwater weer naar beneden komt.

Juist dat is volgens Chemours met GenX ook aan de hand. "Het ministerie zegt dat het om circa één procent van onze totale uitstoot gaat, dus wij gaan er vanuit, dat het dit is", zegt Jeroen Brunings van Chemours.

Verbaasd

Voor uitstoot van GenX naar de lucht en naar de rioolzuivering heeft het bedrijf vergunningen van de provincie Zuid Holland. "Wij doen dus niets illegaals", oordeelt Brunings.

Hij is verbaasd over de uitlatingen van de minister. "Ze loopt vooruit op de afronding van het onderzoek. De metingen zoals die zijn uitgevoerd zijn bekend. Wat wij nu onderzoeken is wat de bron van de GenX is."