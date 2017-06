Een man heeft dinsdagmorgen rond half tien een Aziatische toko in Spijkenisse-Noord overvallen. Hij bedreigde het personeel met een wapen en eiste geld.

De overvaller van de winkel aan de Vondelsingel was volgens de politie tussen de 20 en 25 jaar oud en had een zwart trainingspak met witte strepen aan. Ook had hij een grijze tas bij zich.

De politie is nog op zoek naar de overvaller.