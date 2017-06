Flakkee houdt zoetwater door nieuw station

Haringvlietsluizen

Het Haringvliet is nu nog vooral zoet, maar op 1 januari komt daar verandering in. De sluizen gaan dan op een kier waardoor een groot gedeelte van het water zout wordt. Het water is dan onbruikbaar om te drinken of om het land mee te besproeien. Drinkwaterbedrijf Evides heeft een oplossing bedacht.

Het kierbesluit is genomen om te zorgen voor natuurherstel van diverse vissoorten. Om het zoute water weer drinkbaar te maken, heeft Evides een nieuw innamepunt gebouwd. Zilt water

"We gaan het water innemen uit het Haringvliet om het te kunnen gebruiken voor de drinkwatervoorziening van de inwoners van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland", vertelt Rianne de Voogt van Evides. "We gaan het water innemen uit het Haringvliet om het te kunnen gebruiken voor de drinkwatervoorziening van de inwoners van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland", vertelt Rianne de Voogt van Evides. Het huidige innamestation ligt bij Stellendam waar het water zilt wordt. De Voogt: "De nieuwe watertransportleidingen gaan het water naar het huidige leidingnet transporteren. Vanaf daar gaat het water door naar Ouddorp waar het zuiveringstraject start." Vissen

Met het nieuwe innamesysteem kunnen vissen meekomen, maar ook daar is een oplossing voor bedacht. "Er zitten grote perforatieroosters in de leiding die de vis afvangen. Daardoor komen de dieren in een vijver naast het innamestation terecht en kunnen ze terug het Haringvliet in." Met het nieuwe innamesysteem kunnen vissen meekomen, maar ook daar is een oplossing voor bedacht. "Er zitten grote perforatieroosters in de leiding die de vis afvangen. Daardoor komen de dieren in een vijver naast het innamestation terecht en kunnen ze terug het Haringvliet in." Het nieuwe innamestation en de 14 kilometer lange transportleidingen hebben in totaal 17 miljoen euro gekost. Hiervoor heeft Evides compensatie gekregen van Rijkswaterstaat.