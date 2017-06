Mathijsen technisch directeur Willem II

Joris Mathijsen wordt technisch directeur van Willem II. De oud-verdediger van Feyenoord treedt op 1 juli toe tot de directie van de eredivisieclub.

Mathijsen was het afgelopen seizoen al actief in de rol van technisch manager van de Tilburgers. "Wij zijn erg tevreden over het werk dat hij sinds zijn komst heeft verricht. Door Mathijsen te benoemen tot technisch directeur spreken wij ons vertrouwen in hem uit", zegt algemeen directeur Berry van Gool. Door de promotie krijgt de oud-verdediger meer verantwoordelijkheden binnen de club. Zo is Mathijsen verantwoordelijk voor de selectie.

De 84-voudig international staat voor een drukke zomer. Willem II verloor deze transferperiode dertien selectiespelers en daarvoor kwamen er slechts twee terug. In zijn actieve voetbalcarrière was Matthijsen vijf jaar actief voor de Tilburgers. Ook speelde de Brabander drie seizoenen voor Feyenoord, waar hij zijn loopbaan in 2015 afsloot.