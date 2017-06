Bewoners Tussenwater sceptisch over 15 miljoen voor verzakte grond

Het resultaat van de verzakkingen in Tussenwater. Foto: Roald Kamp.

In Tussenwater zie je altijd wel iemand met een kruiwagen zand. De wijk in Hoogvliet verzakt op een gestaag, maar onverbiddelijk tempo. De gemeente Rotterdam neemt voor vijftien miljoen euro maatregelen. De bewoners zijn sceptisch.

Sinkhole

Meneer Van Leeuwen op huisnummer 51 wijst een deuk in zijn verder keurige oprijlaan aan. "Een. Een spontaan gat in de grond waar de glazenwasser zo in zakte. Riool afgebroken, voor de zoveelste keer. We hebben het maar weer laten repareren. Het kostenplaatje? 2500 euro."

Van Leeuwen heeft weinig hoop dat hij van dat geld ooit nog iets terugziet. "We wonen hier prachtig, maar als ik dit allemaal van tevoren had geweten..."

Sahara

Even verderop hoogt Roald Kamp zijn achtertuin op. Honderden kruiwagens zand gingen erin, het lijkt nu wel de Sahara. "De gemeente is verantwoordelijk voor de buitenruimte, wij voor ons gebied. Ik heb weinig verwachting dat ik ooit nog iets terugzie van de kosten die we hebben gemaakt."

Het is een verhaal waar vrijwel iedere bewoner van de Heersdijk en Platte Molendijk wel een eigen variant op heeft. Iedere twee jaar je tuin ophogen, inclusief een nieuwe plek voor de beplanting. Of 20.000 euro aan rekeningen omdat het riool weer eens is gebroken en de vliegen overal zitten.

De gemeente laat weten opnieuw te kijken naar de juridische status van reeds gemaakte particuliere kosten van bijvoorbeeld zand. De verwachtingen in de wijk zijn niet bijster hoog.

Zompige grond

Het verhaal is simpel: de huizen staan stevig en blijven op hun plek. Maar alles eromheen, tuinen, straten, sloten, zakt de diepte in. Soms meerdere centimeters per jaar.

Eunice Boereveen van de Gemeente Rotterdam herkent de problemen. Ze heeft veel gesprekken met bewoners gevoerd. "Er zijn bij de aanleg van deze wijk fouten gemaakt. De grond heeft onvoldoende tijd gehad om in te klinken. Niet zoals het hoort met zompige grond."

De gemeente zegt de grieven in de wijk te snappen. Boereveen: "Wij vinden deze situatie heel vervelend voor de bewoners en we moeten er wat mee doen."

Herstelwerkzaamheden

Dat maakt dat de gemeente waarschijnlijk haar verantwoordelijk zal nemen en vijftien miljoen euro zal uittrekken voor herstelwerkzaamheden. Boereveen: '"Wij gaan de buitenruimte weer terugbrengen op het niveau waarop het aansluit. We gaan ook de riolering vervangen. Die is kapot waardoor er veel zand verdwijnt."

Dat is niet alles, de gemeente komt ook op privé-terrein. "We pakken ook de kapotte kruipruimtes waarin zand verdwijnt aan. Daarnaast hogen we de achterpaden op." Voor de bewoners en hun tuinen worden zakken zand beschikbaar gesteld.

Voldoende?

Is dat voldoende? Daarover verschillen de meningen. "Ik moet het allemaal nog zien", zegt een bewoner. "Ik geloof het pas als ik het zwart op wit zie. Tot nu toe hebben we op bewonersavonden nog geen toezeggen gekregen. We horen dit nieuws van u, de media."

Boereveen verwacht dat de maatregelen wel voldoende zijn. De grond zou tot stilstand aan het komen zijn.

Het project gaat naar verwachting nog jaren duren. Eerst moet de Rotterdamse gemeenteraad formeel zijn goedkeuring nog geven.