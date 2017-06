Rotterdam krijgt steeds meer bijstanders aan het werk

Het lukt de gemeente Rotterdam steeds beter om mensen uit de bijstand te krijgen. Het economisch tij zit mee, maar ook het beleid werpt zijn vruchten af. De afgelopen drie jaar hebben 12.000 Rotterdammers in de bijstand betaald werk gevonden. Tegelijkertijd groeit de bijstand.

Volgens wethouder Struijvenberg is het hoge aantal uitstromers te verklaren door een betere match tussen werkzoekenden en werkgevers, met een beetje hulp van de gemeente.

Maarten Struijvenberg: "Eén van de manieren is om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt heel goed in de gaten te houden en te kijken wat de sectoren zijn waar vacatures ontstaan. Vervolgens moet je de bedrijven benaderen die je kunt helpen met het invullen van vacatures. Het lukt ons steeds beter om mensen te matchen bij een vacature."

De gemeente Rotterdam is ook strenger geworden voor mensen in de bijstand en zit ze meer achter de broek. "Het is een kwestie van handhaving, dus zorgen dat mensen doen wat je van ze mag verwachten. Niet iedereen heeft dat nodig, maar sommigen wel."

Een succesvol voorbeeld is de 27-jarige Edson Neves. Hij is vanuit de bijstand nu aan de slag als jongerenwerker in Capelle aan den IJssel. Zelf zegt hij dat hij aan een baan is gekomen door een stukje geluk en de individuele begeleiding van de gemeente.

Edson heeft een training doorlopen bij de buzinezzclub die jongeren zonder werk in contact brengt met het bedrijfsleven. "Voordat ik daaraan begon, had ik weinig zelfvertrouwen en was ik afwachtend, en nu stap ik zelf op dingen af en sta ik sterker in mijn schoenen."

Vrijwilligerswerk

De 12.000 uitstromers zijn vooral Rotterdammers met een betrekkelijk kleine afstand tot de arbeidsmarkt. De mensen die al langdurig in de bijstand zitten, moeten een verplichte tegenprestatie leveren.

"De mensen die echt een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat zijn er ook nog een heleboel in Rotterdam, vragen we iets terug te doen via vrijwilligerswerk", zegt de wethouder.

Grote steden

Het aantal mensen in de bijstand in Rotterdam is gegroeid, maar minder hard dan in de rest van Nederland en in de andere grote steden. In Rotterdam groeide de bijstand met 1,1 procent, in Amsterdam met 2,8 procent en landelijk met 3,2 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt de groei vooral te verklaren door meer jongeren, meer ouderen en meer statushouders.

Terugval

De arbeidsmarkt in Nederland wordt steeds flexibeler en er zijn steeds minder vaste banen.

Is er sprake van de bijstand uit en na een paar maanden de bijstand weer in? "Gelukkig niet", antwoordt Struijvenberg. "Ook al is het eerste contract niet meteen een vast contract. De terugval in de bijstand is gehalveerd ten opzichte van vier jaar geleden."

Doel bereikt

Aan het begin van zijn wethouderschap stelde Struijvenberg het doel om 12.000 mensen van bijstand naar betaald werk te begeleiden. In deze missie is hij vóór het aflopen van zijn wethouderstermijn geslaagd. En volgens hem zijn de mensen uit de bijstand ook tevreden. "Een baan is altijd goed nieuws."