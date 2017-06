Jeremy de Nooijer naar kampioen Moldavië

Jeremy de Nooijer in zijn tijd bij Sparta

Jeremy de Nooijer vervolgt zijn carrière bij Sheriff Tiraspol. Dat meldt de PZC dinsdag. Als de oud-Spartaan dinsdag zijn medische keuring doorstaat, tekent de Zeeuw een contract voor twee jaar bij de kampioen van Moldavië.

De Nooijer vertrekt transfervrij bij het Bulgaarse Levski Sofia. In twee seizoenen speelde de middenvelder vijftig wedstrijden voor de Bulgaren. De Nooijer verruilde in 2015 Sparta voor een avontuur in het buitenland.

Met Sheriff Tiraspol gaat de international van Curaçao de Champions League in. In de tweede voorronde van het toernooi treffen de Moldaven de kampioen van Albanië FK Kukësi.