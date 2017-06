We verbruiken dagelijks 100 miljoen liter water meer door hitte

Nu het buiten zo warm is, wordt er veel meer kraanwater verbruikt. In het gebied van waterbedrijf Evides, waar de regio Rijnmond ook toebehoort, stroomde maandag 620 miljoen liter water door de kraan. Dat is ongeveer een kwart meer dan normaal.

Door de enorme vraag naar kraanwater kan de druk op de kraan minder zijn. De waterpompen draaien op volle toeren. Evides vraagt klanten om bewust met water om te gaan: stel bijvoorbeeld autowassen uit, vul het zwembadje niet te vaak bij en douche wat korter. Genoeg drinken is wel belangrijk, benadrukt het waterbedrijf.