Wie moet Rick Karsdorp opvolgen bij Feyenoord?

Rick Karsdorp is op weg naar AS Roma. Alleen een akkoord over de transfersom scheidt de rechtsback van een avontuur in de Serie A. Aan technisch directeur Martin van Geel de taak om een vervanger te zoeken. Maar wie moet volgens jou de rechtsback van Feyenoord worden? Vier kandidaten...

Bart Nieuwkoop (Feyenoord)

Nieuwkoop is een product uit de eigen jeugdopleiding. Van oorsprong is hij een middenvelder, maar de 21-jarige Zeeuw kan ook als rechtsback uit de voeten. Hetzelfde verhaal als Karsdorp. Dit seizoen speelde hij dertien wedstrijden voor de landskampioen. Ook staat hij nog tot medio 2020 onder contract in Rotterdam waardoor de miljoenen in andere spelers geïnvesteerd kunnen worden.

Ricardo van Rhijn (Club Brugge)

Een rechtsback met een Ajax-verleden. Wordt in Rotterdam vooral herinnerd door zijn doelpunt uit een vrije trap in de Klassieker in de Kuip in 2014. De 26- jarige Van Rhijn verruilde vorig seizoen Ajax voor Club Brugge in België. Door een gebrek aan speeltijd wil de international al na één seizoen weg.

Giovanni Troupée (FC Utrecht)

Verlengde onlangs zijn contract bij de Domstedelingen tot de zomer van 2021. Voor FC Utrecht dus een mogelijkheid om veel geld voor de verdediger te vragen. Zeker omdat Troupée pas 19 jaren jong is. Speelde ondanks zijn leeftijd dit seizoen 31 wedstrijden in de Eredivisie voor FC Utrecht. Een eventuele aankoop voor de toekomst.

Denzel Dumfries (Sparta Rotterdam)

Of loopt de vervanger van Karsdorp acht kilometer verder op bij stadsgenoot Sparta. De 21-jarige Dumfries staat te boek als een groot talent. In zijn eerste seizoen in de Eredivisie speelde Dumfries 31 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en één assist gaf. Daarnaast kreeg hij tien keer een gele kaart en één keer een rode.