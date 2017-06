Politie pakt vierde hoofdverdachte schietpartij Dynamostraat op

De politie heeft maandagavond een 22-jarige Rotterdammer aangehouden als verdachte van de schietpartij op de Dynamostraat begin mei. De man kwam zich melden op het bureau.

Eerder werden al een 34-jarige man uit Venlo, een 21-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Belg aangehouden. De politie denkt met hen de hoofdverdachten van de schietpartij te pakken te hebben.

Bij de schietpartij op 3 mei is een 24-jarige Rotterdammer om het leven gekomen. Hij werd neergeschoten en in een auto gezet om vervolgens voor de deur van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid te worden gedumpt . Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

De inzittenden van de auto werden op dezelfde dag nog aangehouden, maar vervolgens weer vrijgelaten.