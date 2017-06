KPMG moet inzage geven in controledossier TCN

KPMG moet de curatoren van vastgoedbeheerder TCN inzage geven in interne documenten met betrekking tot de controle van de jaarrekening van dat bedrijf over 2010 door het accountantskantoor. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald, blijkt uit een uitspraak die deze week is gepubliceerd.

TCN, vooral bekend als eigenaar van het Media Park in Hilversum, ging eind 2012 failliet. Volgens de curatoren heeft de onderneming in het jaarverslag over 2010 waarschijnlijk een veel te rooskleurig beeld geschetst van haar financiële situatie. Zij willen weten hoe het kan dat de accountant van KPMG toch een goedkeurende verklaring gaf.

Mogelijk volgt een tuchtklacht tegen KPMG. Om die voor te kunnen bereiden hebben de curatoren wel inzicht nodig in hoe de goedkeurende verklaring van de accountant tot stand is gekomen. De rechter erkent dat daarbij sprake is van een spoedeisend belang, omdat de termijn waarbinnen die klacht moet zijn ingediend, binnenkort verstrijkt.

Maandag lieten ook de curatoren van Imtech weten dat zij KPMG voor de rechter hebben gedaagd in een vergelijkbare zaak. Dat kort geding dient woensdag. Het Goudse installatiebedrijf moest in 2015 de deuren sluiten. Ook daar vermoeden de curatoren dat de accountant broddelwerk heeft geleverd.

Naast de relevante controledossiers willen de curatoren van Imtech een ongecensureerd boetebesluit hebben van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die legde KPMG vorig jaar een stevige boete op wegens tekortkomingen in de controle van bedrijven. Over welke ondernemingen dat gaat, is onduidelijk omdat de namen in het boetebesluit met zwart onleesbaar zijn gemaakt. Op grond van de informatie die de toezichthouder wel openbaar heeft gemaakt, zijn de curatoren er evenwel zeker van dat Imtech erbij zit.