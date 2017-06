Grijs-gele fietsen veroveren Rotterdamse binnenstad

Ze zijn al te vinden op de Coolsingel, de Kop van Zuid en op allerlei andere plekken in Rotterdam: geel-grijze fietsen die door iedereen zijn te huren. oBike wil de fietsen door de hele stad verspreiden.

"Deze fiets kan alles wat een fiets moet kunnen", vertelt Hugo Knuttel van oBike. "Je kunt niet achterop zitten, maar er zitten automatische lampen op, een bel en een mandje."

QR-code

De fietsen zijn te huren via een speciale app. Op een kaart zijn alle fietsen in de buurt te zien. Op het spatbord van de oBike zit een QR-code die met de app is te scannen. Knuttel: "Daardoor klikt het slot open. Er zit gps in, dus het slot weet wie erop zit en waar de fiets weer op slot wordt gezet."

De huur van een oBike kost 50 cent per half uur. "De fiets is bedoeld voor grote steden met openbaar vervoer waar veel forensen, studenten en toeristen komen", legt Knuttel uit. "Je kunt de fiets bijvoorbeeld gebruiken voor de laatste kilometer naar je werk."

OV-fiets

De gemeente Rotterdam vindt de oBike een goed initiatief, maar wil wel met het bedrijf om de tafel. Het moet niet zo zijn dat de fietsen op plekken komen te staan waar dat niet mag, zoals op het Stationsplein.

Knuttel denkt niet dat de oBike een concurrent vormt voor huurfietsen zoals de OV-fiets. "Dat zie ik niet zo. Daar betaal je een vast bedrag per 24 uur. Hier betaal je een euro per uur."

Reserveren

De oBike kan in principe overal worden geparkeerd. Behalve in de eigen achtertuin, met een eigen slot of op plekken waar geen fietsen mogen staan. Voor het gebruik van de fiets moet borg betaald worden.

Bang dat je fiets aan het einde van de werkdag is meegenomen door een ander hoeft niet volgens Knuttel. "Je kan reserveren, maar het zijn er zoveel dat je niet misgrijpt."