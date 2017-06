Innovatief Nederland passeert Duitsland

Nederland is Duitsland gepasseerd als innovatieleider in de EU en staat nu op de vierde plaats. Als het om innovatiekracht in Europa gaat, staat Zweden staat aan de top in het dinsdag gepubliceerde Europese Innovatie Scorebord van de Europese Commissie.

Het scorebord gebruikt graadmeters als publiek-private samenwerking, digitalisering, kwaliteit van studies en de werkgelegenheid in innovatieve bedrijven en op universiteiten. Innovatieleiders zijn de landen die minimaal 20 procent boven het Europese gemiddelde scoren. Dat zijn naast Nederland (29,5 procent), Zweden en Duitsland ook Denemarken, Finland en Groot-Brittannië. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) noemt in een reactie de intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden als reden waardoor de innovatiekracht van Nederland de afgelopen jaren verder is versterkt.