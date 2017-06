AkzoNobel vindt looneis vakbonden te gortig

AkzoNobel en de vakbonden zijn er niet in geslaagd snel overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao voor het Nederlandse personeel. De looneis die de bonden op tafel legden was het verf- en chemiebedrijf te gortig, liet het dinsdag weten.

In ruil voor 2,5 procent loonsverhoging waren de bonden bereid de overige cao-bepalingen grotendeels bij het oude te laten. Een snel cao-akkoord had rust kunnen opleveren rond het bedrijf, dat de laatste maanden door de overnamestrijd met PPG Industries en de beoogde afsplitsing van de chemietak voortdurend in de schijnwerpers stond.

AkzoNobel wil evenwel niet verder gaan dan 2 procent, plus een eenmalige uitkering van 200 euro bruto. Daarmee was het verf- en chemiebedrijf naar eigen zeggen best gul in vergelijking met andere werkgevers. Die bieden gemiddeld 1,6 procent meer, terwijl het gemiddelde in de chemiesector op 1,7 procent ligt.