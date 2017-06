Michael Reiziger definitief weg bij Sparta

Michael Reiziger vertrekt bij Sparta. Hij wordt de nieuwe trainer van Jong Ajax. Bij de Amsterdamse belofteploeg volgt hij Marcel Keizer op, die op zijn beurt weer Peter Bosz opvolgt als hoofdtrainer van Ajax.

De 44-jarige Reiziger speelde zelf vele jaren bij Ajax en won met de club grote prijzen. “Hier kon ik moeilijk nee tegen zeggen. De kans is mij geboden om bij mijn jeugdliefde aan de slag te gaan,” laat de voormalig verdediger weten op de website van Sparta. “Ik ben Sparta erg dankbaar. Deze club gaf mij de kans om aan het trainersvak te ruiken. In de eerste instantie als trainer van de onder 17, later als assistent-trainer van het eerste elftal.”



Bij Sparta was Reiziger voorbestemd om op termijn hoofdtrainer Alex Pastoor op te volgen. Het vertrek van de oud-international zal ook een klap zijn voor Pastoor. Hij heeft nooit onder stoelen of banken geschoven goed samen te kunnen werken met Reiziger en zijn mening zeer te waarderen. Pastoor opperde zelfs om de toekomst in een ander model te gaan werken bij Sparta en Reiziger te promoveren als eindverantwoordelijke.



Reiziger vindt het echter tijd voor een volgende stap in zijn trainersloopbaan. “Bij Jong Ajax krijg ik te maken met de grootste talenten van het land. Ik kan niet wachten om met hen aan de slag te gaan,” zegt hij op Ajax.nl.



Bij de Amsterdamse club tekent Reiziger een contract tot de zomer van 2019.