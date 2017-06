Reiziger belangrijkste kandidaat trainer Jong Ajax

Sparta moet mogelijk op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Michael Reiziger is topkandidaat om Marcel Keizer bij Jong Ajax op te volgen als hoofdtrainer. De voormalig international is de laatste twee en een half jaar de rechterhand van Alex Pastoor bij Sparta.

Bij Sparta was Reiziger voorbestemd om op termijn Pastoor op te volgen als hoofdtrainer, maar momenteel onderhandelt Reiziger met zijn oude club Ajax over een dienstverband.

Marcel Keizer werd vorige week in Amsterdam doorgeschoven naar het eerste elftal als vervanger van Peter Bosz. Jong Ajax werd afgelopen seizoen tweede in de Jupiler League.

Het mogelijke vertrek kan ook gevolgen hebben voor de toekomst van Alex Pastoor bij Sparta. Pastoor heeft nooit onder stoelen of banken geschoven goed samen te werken met Reiziger en zijn mening zeer te waarderen. Pastoor opperde zelfs om in de toekomst in een ander model te gaan werken bij Sparta en Reiziger te promoveren als eindverantwoordelijke.

Alex Pastoor was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.