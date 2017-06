Schiedamse wijk Groenoord zucht onder afvalberg

Een vieze toiletpot op de parkeerplaatsen, kapotte tv's naast de afvalcontainers en kastdeuren bij het portiek. Bijna overal in de Schiedamse wijk Groenoord kom je op straat afval tegen.

De zaak is op social media aangekaart door de wijkagent. Volgens hem is het dweilen met de kraan open. Hij maakt het mee dat er 's ochtends grofvuil op straat is afgevoerd door de ophaaldienst van Irado en dat er een later als hij langsrijdt weer gewoon stoelen en kasten op straat zijn gezet.

Ook bewoners kennen het beeld inmiddels. Bij de ondergrondse containers naast het Cornelia van Zantenplein is een enorme berg rommel gedumpt. Van bureaustoelen tot dekbedden en van kapotte tv's tot kastdeurtjes.

"Allemaal maandagavond hier neergegooid", zegt een buurtbewoonster. "En dan lagen er ook nog zakken kleding bij, maar die zijn door anderen weer meegenomen. Uitverkopie!

Bij de Jozef Orelisingel staat een man mismoedig naar de troep bij zijn afvalcontainers te kijken. "Smerige kapotte vuilniszakken, helemaal onder de vliegen. En dat met dit weer. Smerig, goor. Maar wat doe je er aan?"

Zelf pakt hij zijn pasje en deponeert zijn eigen vuilniszak en een oude tas in de ondergrondse container.