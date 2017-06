Rick van Drongelen: 'Natuurlijk is er belangstelling'

De kans bestaat dat Sparta deze zomer het toptalent Rick van Drongelen kwijtraakt. De verdediger zegt tegenover Omroep Zeeland dat hij in de belangstelling van andere clubs staat. "Dat is altijd leuk", vindt de 18-jarige Van Drongelen.

Rick van Drongelen heeft al anderhalf jaar een basisplaats bij Sparta en het is dus niet vreemd dat hij de interesse van andere clubs heeft gewekt. "Als er iets moois komt, kunnen we altijd zien of er iets gaat gebeuren. Voorlopig blijf ik bij Sparta."

De linksbenige verdediger heeft nog een contract tot medio 2019 bij Sparta en vindt het absoluut geen straf om nog een jaar bij de Rotterdamse club te blijven. "Met Sparta blijven we in de eredivisie en het valt maar te bezien, als ik een stap maak, of daar ook kans op speeltijd is. Dat moet er in ieder geval zijn. Een nieuwe club zou ook bij mij moeten passen dus het is allemaal nog even afwachten."