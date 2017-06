Van Vilsteren in kwartfinales WK in plaats van voor de klas

Barendrechter Sjoerd van Vilsteren geeft Nederland een goede kans om de kwartfinale van het WK 3X3 basketbal te overleven. De speler, die in het dagelijks leven leraar is, eindigde met zijn team in de poule ongeslagen bovenaan. Woensdag neemt Oranje het om 16.00 op tegen Rusland in het Franse Nantes.

"We zaten in een leuke poule, waar we alle wedstrijden positief af konden sluiten", zei Van Vilsteren in het programma Middag aan de Maas op Radio Rijnmond. Oranje won alle vier de duels in de poule en eindigde zodoende op de eerste plaats. "Als het goed gaat, spelen we op woensdag drie wedstrijden." De kwartfinales, de halve finales en de finale worden allemaal op één dag gespeeld. "Fysiek zijn we in orde, dus kom maar op."

Olympische Spelen

Vorige week werd bekendgemaakt dat 3X3 basketbal in 2020 voor de eerste keer op de Olympische kalender staat. Van Vilsteren verwacht strenge eisen kwalificatie-eisen voor Tokyo. "Er mogen maar acht teams meedoen, dus gemakkelijk wordt het niet om je te kwalificeren." Op dit moment staat Nederland bij die eerste acht landen. "Maar de sport moet zich blijven ontwikkelen om een kans te maken om stabiel op de Olympische spelen te blijven."

Profspeler

Van Vilsteren is geen professioneel basketballer. In het dagelijks leven staat hij voor de klas. "Ik heb het geluk dat mijn werkgever coulant is en enorm met mee meeleeft." Ondanks dat het geen vakantie is, kan de leraar uitkomen op het WK. "Als het tijdstip uitkomt, wordt er in de klas een livestream opgezet. Het is bijzonder om te zien hoe de leerlingen en docenten meeleven."

De sport

Volgens Van Vilsteren is een goede 5X5 basketballer niet per definitie een goede 3X3 speler. "Zoals in elke sport moet je vlieguren maken om er goed in te zijn. Voordat een traditionele basketballer echt goed is, moet hij de fijne kneepjes van het vak leren."