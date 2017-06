Politie vindt taser goede aanvulling op pepperspray

In Rotterdam is de taser sinds februari bijna zeventig keer ingezet

De Rotterdamse politie is tot nu toe tevreden over de proef met de taser. In de stad zijn sinds februari dit jaar 36 hondengeleiders uitgerust met zo'n stroomstootwapen.

De agenten hebben de taser het afgelopen half jaar bijna zeventig keer gebruikt. Dertien keer hebben ze daadwerkelijk iemand korte tijd verlamd en tien keer gestund met stroomstootjes. Voor de rest was dreigen met de taser al genoeg.

De politie vindt het wapen een goede oplossing voor de ruimte die er is tussen het gebruik van de wapenstok en pepperspray en de inzet van zwaardere geweldsmiddelen zoals de politiehond en het dienstwapen.

"Ik heb de taser drie keer gebruikt, " zegt de Rotterdamse hondengeleider Ricardo, "Een keer om te verlammen toen een man zelfmoord met een mes wilde plegen en ook collega's bedreigde. De andere keren waren alleen stroomstoten bij stappers met teveel drank en drugs op die maar met agenten bleven vechten bij de aanhouding." Ricardo is blij met de resultaten tot nu toe: "anders had ik mijn hond of dienstwapen moeten inzetten en dat is zoveel heftiger".

Met een taser wordt een stroomstoot van een paar duizend volt gegeven zodat een onwillige verdachte bij een aanhouding een paar seconden verlamd raakt. Het wapen vuurt twee pijltjes af, die via een stroomdraad met het wapen verbonden blijven. De pijltjes blijven vastzitten in de huid of de kleding.

De proef met de taser duurt een jaar en wordt ook in Amersfoort en Zwolle gehouden. Daar is het wapen de afgelopen tijd veel minder ingezet dan in Rotterdam.



.