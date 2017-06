Rijnmond Nu over geweld tegen homo's

Regenboogvlag

Waar is het eens zo tolerante Nederland gebleven? Die vraag wordt steeds vaker gesteld. Ook in de gay-scene, hoewel je met die aanduiding weer aangeeft dat het om een 'ander soort mensen' gaat. Sommige lieden zien dat ook zo. Zijn het niet eens met de leefwijze van anderen. En in het ergste geval komt het tot geweld.

Helaas halen steeds meer gevallen van geweld tegen homo's, verbaal én fysiek, de media. Wat zijn de verhalen? Hoe krijgen we het geweldcijfers omlaag? Hoe groot ís het probleem? In Rijnmond Nu heb ik drie ervaringsdeskundigen te gast. En JIJ kunt reageren: bel 010 - 436 44 36 of mail ons: Nu@Rijnmond.nl. Tijdens en na de uitzending kun je ook reageren via Twitter: stuur een bericht naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Door: Ruud de Boer Correctie melden