Blaak en Van Dam met Oranje groepswinnaar HWL

De Rotterdamse hockeyers Pirmin Blaak en Thijs van Dam zijn met Oranje groepswinnaar geworden in de Hockey World League. In Londen werd India met 3-1 verslagen. Voor de wedstrijd stonden beide landen op gelijke hoogte.

In de kwartfinales speelt Nederland tegen de nummer vier van de andere poule. China en Maleisië strijden in een rechtstreeks duel om deze plaats. Oranje was al zeker van een plek bij de laatste acht door eerdere overwinningen op Canada, Pakistan en Schotland.

Als Oranje zich plaatst voor de halve finales, plaatst het zich ook voor de finaleronde van de HWL. Die wordt eind dit jaar in India gespeeld. Alle halve finalisten plaatsen zich ook voor het WK van 2018.