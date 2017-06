Levensgevaarlijk: spiritus op je barbecue!

Kok Pepijn Schmeink van restaurant Dertien in Rotterdam: met de bbq kun je meer dan alleen een hamburgertje roosteren

Theo Blijlevens van de brandweer: "Door onzichtbare dampen van spiritus vlieg je zelf ook in de brand"

De brandweer waarschuwt voor het gebruik van middelen als terpentine en spiritus om barbecues mee aan te steken. Regelmatig gebeuren daardoor ongelukken en lopen de gebruikers verwondingen op.

Theo Blijlevens van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond: "Vorig weekend moesten negen mensen naar het ziekenhuis. Ze waren zwaargewond door verbrandingen. Niet door lucifers, niet door de aanmaakblokjes, maar juist door spiritus, wasbenzine en terpentine. Dat wordt nog steeds gebruikt".

De vloeistoffen worden volgens de brandweer nog steeds uit de kast getrokken, omdat mensen willen dat de barbecue snelt aangaat. Blijlevens: "Ze vergeten dat er dampen in de lucht hangen die je niet kan zien. Die komen dan tot ontbranding en dan sta je zelf ook in brand.".

De brandweer adviseert na afloop van een bbq om zand over de houtskool te gooien en dat dan in een speciale container te werpen. In het Vroesenpark staan er aparte containers voor houtskool.

Toch gooien veel gebruikers het spul in de gewone afvalbak. De brandweer moet daarom iedere avond wel naar het Vroesenpark komen om een brandje te blussen.