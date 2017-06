Jacht van 500 miljoen onderweg naar Rotterdam

Foto: Erik Lemmers Foto: Erik Lemmers megajacht3 Het megajacht op de werf in Papendrecht

Vanaf de Papendrechtse scheepswerf Slob is dinsdagavond een 87 meter lang megajacht begonnen aan een reis naar Rotterdam. Het schip vertrok iets later dan gepland. Er waren wat technische problemen en de loods was niet op tijd.

Het jacht, dat ruim 500 miljoen euro kost, gaat per ponton naar het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Een duw- en een trekboot begeleiden het witte gevaarte.



In Rotterdam gaat het schip droog bij De Haas Shipyard. Nadat het weer te water is gelaten en gedoopt gaat het naar jachtwerf De Vries in Aalsmeer om te worden afgebouwd. Als alle toeters en bellen op het schip zitten, zal de onbekende eigenaar het waarschijnlijk snel weer van de hand doen. De reden? Zijn vrouw vindt het jacht tóch niet zo mooi...

