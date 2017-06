Leden Leefbaar Rotterdam achter samenwerking Thierry Baudet

De leden van Leefbaar Rotterdam zijn dinsdagavond unaniem akkoord gegaan met het plan voor samenwerking met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet.

Baudet en zijn team gaan tijdens de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 campagne voeren voor Leefbaar Rotterdam. Als tegenprestatie zal Leefbaar de partij van Baudet helpen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2019.

Rechts versterken

De partijen kondigden de samenwerking al eerder aan, maar de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar Rotterdam moest nog om toestemming worden gevraagd.

Alle aanwezige leden reageerden dinsdagavond enthousiast. "We kunnen elkaar versterken op rechts en dat lijkt ons hard nodig," licht een Leefbaar-lid toe. Veel leden gaven aan liever met het Forum voor Democratie te willen samenwerken dan met de PVV van Geert Wilders.

Samen tegen Wilders

Wilders reageerde eerder geirriteerd op de samenwerking tussen Baudet en Joost Eerdmans en twitterde: "Zo,zo. Samen tegen Wilders."

Baudet was dinsdagavond zelf aanwezig bij de ledenvergadering van Leefbaar in Rotterdam-Hillegersberg, maar heeft het liever niet over de concurrentie met de PVV en de tweets van Wilders.

Hij reageert geërgerd: "Het is nog niet zeker of Wilders ook echt mee gaat doen in Rotterdam. Insiders vertellen me dat hij nog niet eens een lijsttrekker heeft gevonden. Dus hou erover op en heb het liever over de constructieve samenwerking die we hier zijn aangegaan."

Volgens Baudet kan Leefbaar gebruik maken van zijn netwerk op social media en zullen leden van het Forum voor Democratie op straat gaan flyeren voor Leefbaar. Ook Baudet zelf zal regelmatig in Rotterdam te vinden zijn, zo belooft hij.

Thierry Baudet won tijdens de laatste landelijke verkiezingen twee zetels met zijn partij. Hij zit samen met advocaat Theo Hiddema in de Tweede Kamer.