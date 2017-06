Vliegen drijven Heijplaters tot wanhoop: 'ik vang er minstens 30 per dag'

Gek worden ze ervan op Rotterdam-Heijplaat: de vliegen en de stank. Overlast van de nabijgelegen vuilverwerkingsbedrijven zeggen de buurtbewoners al jaren. Zeker met het mooie weer van de laatste dagen loopt de frustratie hoog op.

Plakstrippen en vliegenlampen vol hebben de bewoners. “Ik vang er minstens dertig per dag”, vertelt bewoonster Sandra Evers. “Het is vreselijk.”

De vliegen in combinatie met een afvallucht zorgen ervoor dat buiten zitten op Heijplaat voor de bewoners geen pretje is. En buiten eten is helemaal geen optie. Evers: “Als we met dit mooie weer barbecueën, dan eten we het binnen op. Ik heb al eens een vlieg gevonden in de spinazie van mijn dochtertje.”

Afvalverwerkingsbedrijven

Voor de bewoners is duidelijk dat de stank en de vliegenplaag worden veroorzaakt door de afvalverwerkingsbedrijven Suez en van Ganzenwinkel even verderop. Ze dienen daarom regelmatig klachten in bij de milieudienst DCMR. Maar die heeft de oorzaak nog niet vast kunnen stellen.

Wanhopig

Zelf verhuizen zit er voor veel buurtbewoners niet in. “Ik zou wel willen, maar heb die financiële mogelijkheden niet”, zegt overbuurvrouw Joke Neef. “En dus hoop ik door ons protest te laten horen de situatie wat draaglijker te maken. Maar als we de DCMR bellen, dan komt er steeds terug dat ze niks hebben kunnen constateren. Wanhopig worden we ervan.”