Wereldkampioenen aan start Zesdaagse

Wereldkampioenen Morgan Kneisky en Benjamin Thomas staan aan de start van de 36ste editie van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam. De twee wielrenners zijn de eerste namen die de organisatie presenteert.

De wedstrijdleiders Michael Zijlaard en Peter Schep zijn verheugd over het aantrekken van het duo voor de koppelkoers. "Wij willen wielerfans het beste van het beste voorschotelen", aldus Zijlaard. De 29-jarige Kneisky en de 21-jarige Thomas werden in april dit jaar wereldkampioen op de koppelkoers in Hongkong.

De Wooning Zesdaagse van Rotterdam wordt komend jaar van 4 t/m 9 januari gehouden in Ahoy.