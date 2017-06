Volop aandacht voor CHIO op Radio en TV Rijnmond

Hét paardensportevenement van Nederland, het CHIO, begint komende donderdag. RTV Rijnmond zal volop aandacht schenken aan het jaarlijkse sportevenement.

Woensdag 21 juni is de eerste aflevering van het CHIO-journaal op TV Rijnmond. Daarin een voorbeschouwing van de komende editie, die van donderdag 22 juni tot en met zondag 25 juni weer in het Kralingse bos wordt gehouden. Op het CHIO worden er op het allerhoogste niveau wedstrijden verreden in diverse disciplines.

Op donderdag en vrijdag is er in het CHIO-journaal veel aandacht voor het paardensportevenement met daarin sfeerreportages, wedstrijdverslagen en interessante interviews. Op zaterdag en zondag is TV Rijnmond live bij de belangrijkste spring- en dressuurwedstrijden. Zo is op zaterdag de kür op muziek integraal te zien.

Radio

Ook op Radio Rijnmond is er veel aandacht voor het evenement. Op donderdag begeeft het programma Rijnmond Nu zich vanaf 16.00 tussen de paarden. In het sportprogramma van zondag is er tussen 14.00 en 18.00 uur vanzelfsprekend ook veel aandacht voor de Grote Prijs van de Rotterdamse Haven.