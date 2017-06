Schiedamse wint zaak over striptease-act vergunning

De Schiedamse heeft toch gelijk gekregen

De rechtbank in Rotterdam heeft een fout gemaakt rond de vergunning voor een striptease-act bij een loungecafé in Schiedam. De Raad van State geeft de Schiedamse café-eigenares gelijk in de zaak die sinds 2014 speelt.

De vrouw vroeg destijds een vergunning aan voor een striptease-act, die ze van burgemeester Cor Lamers alleen kreeg onder de voorwaarden dat de strippers een string of slip zouden dragen. Dat vertelde één van de ambtenaren telefonisch aan de eigenares. Ook moest er een portier aanwezig zijn. De eigenaresse van Loungecafé De Pacha vond de voorwaarden vreemd en stuurde een brief naar de gemeente. Geen vergunning

De gemeente Schiedam zag die brief destijds niet als een bezwaar, legde het aan de kant en de vergunning kwam er dus niet. Het 'bezwaar' werd afgewezen. Ook de rechtbank in Rotterdam vond dat terecht. De Raad van State oordeelt nu dat de brief van de eigenares wel degelijk een vorm van bezwaarschrift was en dat de gemeente naar het bezwaar had moeten kijken. Vergoeding

Burgemeester Lamers moet daarom alsnog een besluit nemen over de aanvraag en de 2500 euro aan kosten aan De Pacha vergoeden.