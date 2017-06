Administratie bij exploitant Waterfront was rommeltje

Het gebouw van voormalig poppodium Waterfront

De administratie van de exploitant van voormalig poppodium Waterfront aan de Boompjeskade blijkt een rommeltje. Sinds 2014 is er niet of nauwelijks iets geregistreerd bij ASG Kan Holding. Dat schrijft de curator van het bedrijf in zijn eerste verslag.

De curator heeft nog te weinig tijd gehad om te kunnen vaststellen of er sprake is van fraude. Uit het verslag blijkt dat er behalve de gemeente Rotterdam nauwelijks schuldeisers zijn. Ook zit er geen geld meer in het bedrijf. Er is alleen nog wat inventaris over, die kan worden verkocht. De gemeente ging voor bijna 8 miljoen euro het schip in door de fraude met het voormalige poppodium. De rechtbank veroordeelde de exploitant al eerder tot het betalen van 1,26 miljoen euro aan Rotterdam. Dat was vanwege gederfde huurinkomsten, contractuele boetes en kosten. Eerder vorderde Rotterdam al 7,5 miljoen euro in een bodemprocedure bij de rechtbank. Die zaak kwam stil te liggen door het faillissement van ASG Kan Holding.