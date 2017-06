Code rood ook in natuurgebieden regio Rijnmond

Mensen moeten vandaag extra opletten als ze de natuur in gaan op Goeree-Overflakkee, in Hoek van Holland en op Voorne. Vanwege duinbrandgevaar geldt sinds woensdag in deze gebieden code rood.

Code rood betekent dat dat er een grote kans bestaat op natuurbrand. Zeker nu het al enkele dagen niet heeft geregend, is de kans op brand in de duingebieden extra aanwezig. Naast oppassen met sigarettenpeuken en bij het barbecueen, moeten mensen ook rekening houden met minder voor de hand liggende oorzaken. Achtergelaten glas kan bijvoorbeeld als vergrootglas werken en een schroeiplek veroorzaken. Ook je auto in de berm of op het gras parkeren wordt wegens de hete uitlaat afgeraden.