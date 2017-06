Vonnis BOOR-fraude: 1 jaar cel voor hoofdverdachte

De Rotterdamse rechter heeft de hoofdverdachte in de fraudezaak rond onderwijskoepel BOOR woensdag veroordeeld tot een jaar cel. De man heeft steekpenningen aangenomen van aannemers en bouwadviseurs.

In ruil daarvoor zorgde hij dat ze opdrachten kregen. De verdachte was hoofd Huisvesting bij BOOR. Hij heeft de aantijgingen zelf altijd ontkend.

Een van de aannemers kreeg een taakstraf van 120 uur. Hij kan worden gezien als de klokkenluider die deze fraudezaak naar buiten heeft gebracht.

De klokkenluider kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Een andere aannemer kreeg eveneens een werkstraf van 120 uur.

Echtgenote

De echtgenote van de hoofdverdachte moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Ook hangt een voorwaardelijke straf van drie maanden cel boven haar hoofd. Zij ontving drie jaar lang salaris, zonder daarvoor te moeten werken. Ook dit kan als smeergeld worden beschouwd.

De vijfde verdachte, een bouwadviseur, is vrijgesproken. Bij de opgelegde straffen is een kwart afgetrokken door de rechter, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Bij de hoofdverdachte is de straf ook iets lager uitgevallen door de media-aandacht, die zich vooral op zijn persoon richtte.

Bij de omkoping ging het onder meer om het gebruik van een woning in Turkije en gratis verbouwingen aan zijn huis.