Bijzonder transport: peperduur jacht maakt tripje over water en weg

Het schip is van het ponton getild en staat klaar voor transport over land

Een bijzonder transport woensdagmiddag in de Rotterdamse haven. Een peperduur jacht van bijna 80 meter wordt over de weg naar een scheepswerf gebracht. En vanaf daar met een kraan in het water getild. Kijk live mee met deze spectaculaire operatie.

Het transport begon dinsdagavond bij scheepswerf Slob in Papendrecht. Het vele tientallen miljoenen euro's kostende schip werd op een ponton van Van der Wees Watertransporten gezet en via de Beneden-Merwede en de Oude Maas naar de Rotterdamse haven gebracht. Woensdagochtend meerde het ponton aan bij Franklin Offshore Europe in de Heysehaven bij het RDM-terrein. Het schip wordt halverwege de middag met een kraan van het ponton gehaald en op een transportvoertuig gezet dat klaarstaat op De Rotterdamweg. Deze speciale vrachtwagen met 78 assen met elk vier wielen levert het megajacht een paar honderd meter verder af bij De Haas.