Owusu naar Almere City

Leeroy Owusu wordt door Ajax komend seizoen verhuurd aan Almere City. De verdediger werd vorig seizoen gehuurd door Excelsior. Door een gebrek aan speeltijd keerde een teleurgestelde Owusu halverwege het seizoen terug naar Amsterdam.

Owusu kende een veelbelovende start bij de Kralingers. In de eerste wedstrijd van het seizoen begon hij in de basis en scoorde hij zelfs tegen FC Twente. Nadat Khalid Karami weer mocht spelen na het uitzitten van een schorsing raakte Owusu zijn plaats in het eerste elftal kwijt.

De 20-jarige verdediger kwam uiteindelijk tot vijf optredens in het shirt van Excelsior. Owusu speelde 59 keer voor de beloften van Ajax, maar tot een debuut in het eerste kwam het nog niet.