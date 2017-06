Student drukt brandalarm in: honderden tentamens Hogeschool Rotterdam ongeldig

Een paar honderd studenten van de Hogeschool Rotterdam moeten hun tentamen overdoen. Daarnaast moet een aantal studenten opnieuw zijn afstudeerscriptie verdedigen. De oorzaak is een vals brandalarm, woensdagmiddag rond half twee.

''Het is een student geweest. Maar we weten niet of het per ongeluk of met opzet is gebeurd'', zegt een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. De school weet ook nog niet wie de student is.

Toen het alarm klonk, waren de ongeveer 200 studenten net een half uur bezig met hun tentamen. De school werd onmiddellijk ontruimd.

De Hogeschool Rotterdam heeft de deels gemaakte tentamens ongeldig verklaard; ze moeten in zijn geheel worden overgedaan. Ook de afstudeerzittingen moeten opnieuw.

''We proberen dat zo snel mogelijk te regelen. De studenten moeten er zo min mogelijk last van hebben'', aldus de woordvoerder.