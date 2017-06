De Open Microfoon bij Rijnmond Nu

Wát heb je te melden in de Open Microfoon? Bel 010 - 436 44 36!

Ben je de zomerhitte al zat? Of geniet je juist met volle teugen van de camping, balkon of met de tenen in het gras? Laat het ons weten!

Of heb je puf om je ongezouten mening te geven over het Nieuws, dat je hoort of leest? Over de terreurdreiging in Europa? Over de kabinetsformatie? Over de stedelijke inrichting van de plek waar jij woont?

Wil je een misstand aan de kaak stellen? Een klacht indienen? Waar erger je je aan? 010 - 436 44 36.

Wil je iets ruilen? Ben je op zoek naar een oud-klasgenoot? Wil je een leuk feest, concert of evenement aankondigen?

PAK de Open Microfoon! Bel 010 - 436 44 36. Of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl.

Een twitterbericht (bijvoorbeeld een foto hoe je er nú bij zit) stuur je naar @JournalistRuud mét #RijnmondNu :

RIJNMOND NU TWITTERKANAAL:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu.

Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.