Maassluizer vast voor dollemansrit door Hoeksche Waard

De politie heeft dinsdag een man uit Maassluis opgepakt die als een dolle door de Hoeksche Waard reed met een gestolen auto. Tijdens de achtervolging werden snelheden van boven de 200 kilometer per uur bereikt.

Agenten zagen de 30-jarige man 's avonds rijden over de A29 bij Barendrecht. Hij werd geklokt met een snelheid van 187 kilometer per uur waar 100 is toegestaan.

De politie zette de achtervolging in, waarna de bestuurder nog eens extra gas gaf.

Uiteindelijk gingen de voertuigen met snelheden ruim boven de 200 kilometer per uur over de snelweg.

Omdat twee banden lek gingen van de gestolen auto, nam de Maassluizer gas terug. Bij

's-Gravendeel op de N217 konden agenten de auto klemrijden.

De bestuurder sprong uit de auto en nam de benen. Hij kon snel worden aangehouden. Ook een bijrijder is meegenomen naar het bureau. De twee worden verdacht van heling.

De bestuurder heeft daarnaast een aanklacht voor gevaarlijk rijgedrag aan zijn broek hangen.

De auto was dinsdag gestolen in Maassluis.