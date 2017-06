Minister Schultz bereid hard op te treden tegen Chemours Dordrecht

Minister Schultz van Haegen wil dat het Dordtse chemiebedrijf Chemours uitlegt hoe de stof GenX in de Merwede is beland. Ze deelt de zorgen van de Tweede Kamer over de lozing van de stof.

De vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu sprak woensdag enkele uren over Chemours. Twee dagen eerder was duidelijk geworden dat het bedrijf illegaal GenX heeft geloosd in de Merwede. Of dat bewust is gedaan is niet duidelijk.

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat er direct GenX is geloosd. In de vergunning staat dat er alleen indirect mag worden geloosd. Maar het gaat om een minimale hoeveelheid, zo'n 0,6% van wat is toegestaan.

De Kamerleden zijn desondanks niet blij met de berichten. Een aantal van hen wees er op dat GenX al vijf jaar wordt gebruikt, maar dat er nog steeds weinig bekend is over de stof. Er wordt nog onderzocht hoe gevaarlijk GenX is. Chemours gebruikt de stof sinds 2012.

Schultz begreep de zorgen van de kamerleden. Ze beloofde met meer informatie te komen over de omgang met stoffen als GenX. Ook benadrukte ze dat het drinkwater in de omgeving gewoon gedronken kan worden.

De minister zei bereid te zijn hard op te treden, maar ze wil eerst de verklaring van Chemours afwachten. "Als die niet voldoende is, dan ga ik handhaven", zei ze.

De provincie Zuid-Holland verleent de vergunning aan Chemours. Ook is de provincie toezichthouder. SP en D66 vroegen nog aan de minister of de provincie misschien meer bevoegdheden moet krijgen om het bedrijf aan te pakken.

Volgens minister Schultz is dat niet nodig, bovendien, zei ze "Ik zit regelmatig met de provincie aan tafel en ze heeft me daar nooit om gevraagd."