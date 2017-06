Bizarre samenloop voor Celeste (16): geslaagd én leukemie

Het had een prachtige feestdag moeten worden voor de 16-jarige Celeste Schoute uit Rotterdam. Maar dat liep totaal anders. Ze hoorde vorige week binnen een paar uur tijd dat ze én geslaagd is én dat ze leukemie heeft. "Ik ben drie liter vocht verloren door het huilen", zegt vader Joop.

Celestes familie en vrienden zijn een actie voor haar gestart. Ze willen komende zondag geld inzamelen voor de strijd tegen kanker.

Vader Joop: "Hoe dubbel kan het zijn. 's Middags laat je een traan van blijdschap en 's avonds sta je te huilen van verdriet. De grond wordt onder je vandaan getrokken. Dit wens je je ergste vijand niet toe."

Celestes moeder Miranda wist dat het mis was tijdens het bezoek in het Sophia Kinderziekenhuis.

"De dokter vroeg of we een annuleringsverzekering hadden. Dan weet je genoeg. We hadden een surpriseparty georganiseerd voor onze dochter. We kwamen thuis en de eerste visite was er al."

"Ik wilde graag dat de mensen bleven", zegt Celeste. "Iedereen was zo lief voor me."

Moeder Miranda haalde toch wat slingers en ballonnen weg. "De taart hebben we nog opgegeten, maar echt feestelijk was het niet", zegt Celeste.

Zondag dus organiseren haar beste vriendinnen de Run voor Celeste om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dat gebeurt tijdens de Run voor Kika.

Ze hoopten op 800 euro, maar staan inmiddels op ruim 3000 euro.

"Ik vind het zó geweldig en heb er echt om gehuild", aldus een geëmotioneerde Celeste.