Verleden blijft Patrick V. achtervolgen

De 49-jarige Patrick V. uit Rotterdam zit opnieuw vast. Nu voor poging tot doodslag op een vriendin. Hij ontkent. "Zij heeft zichzelf verwond."

Tijdens een zitting op woensdag bleek dat het verleden van Patrick V. een grote rol speelt in de nieuwe zaak. De Rotterdammer is in 1999 veroordeeld voor de dubbele doodslag op Viola Schilte en Ronald van Hunnik in Spijkenisse. Hij kreeg toen 17 1/2 jaar cel.

Daarna volgden onder meer straffen voor mishandeling van zijn partner, het laatst in 2014 .

Destijds verklaarde hij ' schoon schip ' te willen maken. Maar inmiddels zit V. weer in de cel. Volgens justitie omdat hij een andere vrouw dan zijn vaste partner met een stanleymes zou hebben gestoken.

Stanleymes

Advocate Willemijn van der Voet: "Mijn cliënt heeft het steeds over een nagelschaartje gehad, waarmee de vrouw zichzelf heeft gestoken. Dat stanleymes is nooit gevonden, dat schaartje inmiddels wel. Met bloed erop. Het lijkt er toch op dat mijn cliënt gelijk heeft."

De advocate wees er op dat het slachtoffer een psychiatrisch verleden heeft. "Zij heeft zichzelf wel eens in brand gestoken." Justitie ziet dat anders. "Het letsel past bij een mes, maar dat zal nader worden onderzocht. Evenals het bloed op het schaartje."

Stoornis

Justitie wil ook dat Patrick V. in het Pieter Baan Centrum (PBC) wordt onderzocht op een geestelijke stoornis. "Daar is aanleiding toe gezien zijn lange strafblad met geweldsdelicten. Daar komt deze nieuwe verdenking nu bij."

Patrick V. verzet zich daartegen. Hij heeft al geweigerd met een psycholoog en een psychiater te praten. "Ik vind dat we eerst over het steekincident moeten praten. En daarin ben ik onschuldig. Het zijn de zaken van vroeger die mij blijven achtervolgen".

De rechter in Rotterdam beslist over twee weken of Patrick V. naar het PBC in Utrecht gaat. Tot die tijd blijft hij in ieder geval vastzitten.