Van Lieren over dressuur op CHIO : 'Ik verwacht topdrukte'

Met een aantal veranderingen begint donderdag de 69ste editie van het CHIO. De wijzigingen zorgen voor een beetje spanning bij sportief directeur dressuur Laurens van Lieren. "Het is altijd de vraag hoe de deelnemers reageren."

Een van de grote veranderingen is de locatie van het stadion waarin de dressuurwedstrijden worden gereden. "Het staat nu op de plaats waar voorheen het inspringsterrein voor de springruiters was. Daar hebben we meer ruimte voor een echt stadion", aldus Van Lieren. Op het moment lijken de wijzigingen in goede aarde te vallen bij de ruiters. "Het wordt ontvangen zoals het bedoeld is."

Verwachtingen

Van Lieren verwacht topdrukte bij de dressuurwedstrijden. "Dressuurfans zijn echt betrokken bij de sport. Voor een naam als Edward Gal komen ze echt naar het stadion." Deze fans hoeven zich, volgens Van Lieren, geen zorgen maken over de sfeer in het nieuwe stadion. "We hebben hier meer capaciteit, maar ook dit stadion ligt midden in het bos. De ambiance is hetzelfde. Ik verwacht topdrukte op de tribunes."

Door de resultaten van het Nederlands dressuurteam zijn er nogal wat verwachtingen. "Wij gaan ook voor de eindoverwinning," zegt Van Lieren, "maar het gaat wel lastig worden. De Amerikanen zijn hier sterker dan ooit naar toegekomen."

Gal en Zonik

Van Lieren heeft ook hoge verwachtingen voor de toekomst voor de combinatie Edward Gal en het paard Glock's Zonik, dat de in de CDI 3 sterren zal meedoen op het CHIO. Gal werkt nog maar kort met het jonge paard, maar de resultaten zijn veelbelovend. Vanwege gebrek aan internationale ervaring mag Glock's Zonik nog niet de Grote Prijs rijden. Daarom rijdt Gal ook met Glock's Voice in Rotterdam.

Van Lieren over Gal & Glock's Zonik: "De combinatie tussen de ruiter en paard belooft veel voor de toekomst. Het duo reed tot dusver twee wedstrijden, waarin de uitslag beide keren rond de 75% lag."