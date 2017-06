Man en vrouw gaan elkaar te lijf bij ruzie

De politie heeft woensdag in Rotterdam-West een vrouw opgepakt, omdat ze een man had neergestoken. De man moest naar het ziekenhuis. Daar werd ook hij aangehouden.

Volgens de politie zijn de man en vrouw - beiden 28 jaar en uit Rotterdam - bekenden van elkaar. Ze zouden een historie hebben van ruzie en onenigheid.

Woensdag was het raak op de 1e Schansstraat. De vrouw pakte een steekwapen en stak toe. Daarbij liep de man een wond in zijn schouder op. Hij was goed aanspreekbaar.

De vrouw is overgebracht naar het politiebureau. Volgens de politie zat zij onder de kneuzingen en de blauwe plekken. Als de man gehoord kan worden, dan mag hij daarover een verklaring afleggen, laat de politie weten.